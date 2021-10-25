Двое польских солдат были ранены мигрантами на белорусской границе

Два польских солдата пострадали при попытке мигрантов штурмовать белорусско-польскую границу. Об этом написала «Политика сегодня».

Как сообщили в Пограничной страже Польши, в страну из Белоруссии пытались проникнуть две группы агрессивно настроенных мигрантов — в общей сложности около 130 человек. Они кидали в солдат ветки и камни, в результате чего некоторые из военных получили травмы. Пострадавшие солдаты госпитализированы.

Всего только за последние сутки польские пограничники зафиксировали более 500 попыток незаконного пересечения границы. Задержаны 19 нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии и Палестины.