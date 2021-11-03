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    03 ноября 2021, 17:24

    Дуда подписал закон о возведении укрепления на границе с Белоруссией

    Польша построит забор на границе с Белоруссией

    Артур Блянихов

    Польский президент Анджей Дуда подписал законопроект, который предполагает строительство укрепления на границе с Белоруссией. Об этом сообщил RT.

    Сейм Польши принял закон о строительстве забора на границе с Белоруссией в минувшую пятницу. Местные СМИ уточнили, что на укрепление границы выделят около 350 миллионов евро.

    С начала года было зафиксировано порядка 29 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.