Власти Литвы продлили участие армии в охране границы с Белоруссией
Глава МВД Литвы Агне Билотайте назвала сложной ситуацию на границе с Белоруссией
Правительство Литвы решило продлить на три месяца участие армии в охране границы с Белоруссией. Об этом сообщил ТАСС.
По данным RT, глава МВД Литвы Агне Билотайте заявил, что ситуация на границе в данный момент сложная.
«Мы должны быть в готовности обеспечить надежную охрану границы, чему способствует продление на три месяца мандата армии, которая оказывает эффективную помощь пограничникам», — подчеркнула она.
Уточняется, что с августа на границу были направлены около 1,2 тысяч военных.