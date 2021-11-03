Власти Литвы продлили участие армии в охране границы с Белоруссией

Правительство Литвы решило продлить на три месяца участие армии в охране границы с Белоруссией. Об этом сообщил ТАСС.

По данным RT, глава МВД Литвы Агне Билотайте заявил, что ситуация на границе в данный момент сложная.

«Мы должны быть в готовности обеспечить надежную охрану границы, чему способствует продление на три месяца мандата армии, которая оказывает эффективную помощь пограничникам», — подчеркнула она.

Уточняется, что с августа на границу были направлены около 1,2 тысяч военных.