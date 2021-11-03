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    03 ноября 2021, 19:24

    Власти Литвы продлили участие армии в охране границы с Белоруссией

    Глава МВД Литвы Агне Билотайте назвала сложной ситуацию на границе с Белоруссией

    Дарья Морозова

    Правительство Литвы решило продлить на три месяца участие армии в охране границы с Белоруссией. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным RT, глава МВД Литвы Агне Билотайте заявил, что ситуация на границе в данный момент сложная.

    «Мы должны быть в готовности обеспечить надежную охрану границы, чему способствует продление на три месяца мандата армии, которая оказывает эффективную помощь пограничникам», — подчеркнула она.

    Уточняется, что с августа на границу были направлены около 1,2 тысяч военных.