Мигранты прорвали границу Польши со стороны Белоруссии
Погранслужба Польши: нелегальные мигранты пытались прорваться через границу со стороны Белоруссии
Нелегальные мигранты попытались пересечь границу Польши со стороны Белоруссии. Польская пограничная служба пресекла попытки силового вторжения, написал ТАСС.
Многочисленные группы нелегалов пытались пересечь польскую границу 9 и 10 октября. Об этом рассказала пресс-секретарь погранслужбы Анна Михальская.
«На патруль сотрудников, солдат напирали группы из 90 и 130 человек, разрушая технические заграждения и пытаясь преодолеть границу», — сообщила Михальская.
Некоторым мигрантам все же удалось пробраться на территорию Польши, однако благодаря слаженным действиям сотрудников польской погранслужбы их удалось вернуть на границу.
По информации ведомства, на границе с Белоруссией несут службу 2500 военнослужащих, но в будущем планируется увеличить их число.
Вину за наплыв нелегалов польское руководство возлагает на власти Белоруссии, которые якобы хотят спровоцировать в Европе миграционный кризис, отправляя мигрантов через границу Польши, Литвы и Латвии. С начала августа на территорию Польши из Белоруссии попытались пробраться около 16 000 человек.
Тело мигранта нашли на границе Белоруссии и Литвы. Мужчина был гражданином Шри-Ланки.