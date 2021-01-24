Представитель МИД Германии выступил против новых антироссийских санкций

Он особо отметил, что не поддерживает решение Европарламента остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Депутаты четырех групп Европарламента выпустили резолюцию, в которой призвали Европейский Совет заблокировать работу над газопроводом «Северный поток — 2».

Обсуждение этого вопроса вынесут на заседание Совета ЕС по иностранным делам в ближайший понедельник, 25 января.

Газопровод «Северный поток — 2» на этой неделе получил новый санкционный удар со стороны США. Американский Минфин объявил о внесении в санкционный список трубоукладочного судна «Фортуна», которое занималось завершением работ на участке в Германии и планировало перейти в Данию, а также против компании-владельца «КВТ Руст».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США в очередной раз нарушили международное законодательство. По его словам, Москва учитывает все принимаемые шаги в области давления на работы вокруг газопровода и учитывает их в своих планах, направленных на завершение работ.

Представитель правительства Германии Мартина Фиц заявила, что власти страны не изменили свою позицию по «Северному потоку -2». Она напомнила, что это коммерческий проект, в котором участвуют европейские компании.