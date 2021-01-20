Власти Германии не изменили свою позицию по «Северному потоку — 2» после ввода новых американских санкций. Об этом заявила представитель правительства ФРГ Мартина Фиц.

«Мы приняли к сведению последние события, наша принципиальная позиция по экстерриториальным санкциям не изменилась. И [позиция] по завершению строительства „Северного потока — 2“ остается прежней», — привел слова Фиц ТАСС.

Представитель Кабмина подчеркнула, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом. Она добавила, что по вопросу выполнения работ и дальнейшего планирования лучше обратиться к участвующим в проекте компаниям.

Американские власти 19 января объявили санкции против судна «Фортуна». Его используют для строительства «Северного потока — 2». Кроме того, под ограничительные меры попал и владелец судна — компания «КВТ-Рус». Теперь все активы организации в США будут заморожены, а американцы не смогут с ней сотрудничать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия США очередным актом грубого давления Вашингтона. Он подчеркнул, что Москва сожалеет о росте незаконных ограничений.