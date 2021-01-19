Он отметил, что утром во вторник, 19 января, он уже отвечал на подобный вопрос и решил снова повторить свой ответ.

«Москва сожалеет о том, что введение незаконных ограничений растет и проект сталкивается с грубым давлением со стороны Вашингтона. Россия внимательно отслеживает ситуацию, чтобы продолжить последовательную работу по финализации этого проекта», — заявил он.

Минфин США внес в санкционный список трубоукладчик «Фортуна», его владельца «КВТ-Рус» и компанию «Рустанкер».

Трубоукладчик «Фортуна» с декабря 2020 года проложил 2,6 километра труб в водах Германии. Для завершения работ необходимо было проложить трубы еще на 148 километрах, большая часть из которых приходились на участок, принадлежащий Дании. Разрешение на работы для «Фортуны» действует с 15 января.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против этого проекта выступают США, а также Украина и Польша. Впервые Вашингтон объявил о начале действия санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода, в 2019 году, что привело к выходу из проекта швейцарской компании Allseas, которая отвечала за прокладку труб.

В январе санкции расширили. Вашингтон объявил, что ограничения распространяются на компании, которые оказывают услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также по обслуживанию кораблей-трубоукладчиков. После этого проект покинула норвежская компания DNV GL, которая должна была проверять работу газопровода и помогать с его сертификацией.