Кроме остановки работ над газопроводом депутаты потребовали ввести санкции против физических и юридических лиц, причастных к аресту основателя ФБК*.

Решение об аресте Алексея Навального на 30 суток принял Химкинский суд. Причиной стало нарушение режима условной судимости по делу «Ив Роше», связанному с хищением свыше 30 миллионов рублей. Под стражей Навальный останется до рассмотрения Симоновским судом Москвы ходатайства ФСИН об изменении условного срока на реальный.

Сотрудники ведомства задержали Навального в аэропорту «Шереметьево», куда он вернулся после лечения в Германии. Они пояснили, что за многократные нарушения испытательного срока 29 декабря 2020 года его объявили в общероссийский розыск.

Навальному стало плохо в самолете еще 20 августа, когда он летел из Сибири к себе домой. Борт посадили в Омске, а Навального доставили в больницу без сознания. Там он впал в кому. По требованию родных его отправили в берлинскую клинику «Шарите».

Правительство Германии выпустило официальное заявление, в котором заявило, что нашло в анализах россиянина следы боевого отравляющего вещества. Все материалы по делу власти передали в Организацию по запрещению химического оружия.

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к Москве просьбой прокомментировать ситуацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к всестороннему сотрудничеству для выяснения ситуации со своим гражданином.

Для этого он предложил обменяться информацией и напомнил о запросе Генеральной прокуратуры, который Москва направила в рамках проверки для заведения уголовного дела. Однако ответа от германской стороны ведомство так и не получило. Накануне стало известно, что Берлин передал документы с допросом Навального. Данные медицинской карты он передавать запретил.

Накануне Минфин США объявил о начале действия санкций в отношении трубоукладочного судна «Фортуна» и компании владельца «КВТ-Руст». Этот корабль занимается завершением строительства газопровода «Северный поток — 2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия США нарушающими международное законодательство. По его словам, Москва внимательно следит за каждым новым шагом Вашингтона в области давления на газопровод и учитывает в своих планах, направленных на завершение работ.

Представитель правительства Германии Мартина Фиц заявила, что власти страны не изменили свою позицию по «Северному потоку -2». Она напомнила, что это коммерческий проект, в котором участвуют европейские компании.

*ФБК — некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента