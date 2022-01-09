Токаев проведет кадровые перестановки в правительстве 11 января

Правительство Казахстана ждут кадровые перестановки. О них объявит президент республики Касым-Жомарт Токаев во вторник, 11 января. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением в эфире телеканала «Хабар 24» выступил пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали.

«Одиннадцатого января будут кадровые перестановки, без слов», — сказал представитель президента.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к нации в минувшую пятницу, 7 января, заявил что все требования жителей, которые они высказали в мирной форме, власти услышали. Конкретные решения по этим вопросам он представит на заседании Мажилиса (государственного парламента Казахстана).

«Sputnik Казахстан» сообщил, что на предстоящем заседании Токаев может представить нового премьер-министра республики. После начала протестов президент Казахстана отправил в отставку весь Кабинет министров. Исполняющим обязанности премьер-министра стал первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Остальные члены правительства остались на своих должностях до утверждения нового состава.

Также Токаев провел перестановки в силовом блоке страны. Он снял с поста главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова. Это политический долгожитель. При Назарбаеве он дважды занимал пост премьер-министра, а также был главой администрации президента.

Спустя несколько дней Масимова задержали по подозрению в государственной измене. В данный момент он находится в СИЗО. Также своего поста лишился заместитель секретаря Совета безопасности Азамат Абдымомунов.

Митинги в западных городах Казахстана начались 2 января из-за повышения стоимости сжиженного газа. За несколько дней они распространились по всей стране и переросли в беспорядки. Радикально настроенные люди устроили столкновения с полицией, громили магазины и банки, поджигали административные здания и машины.

В стране ввели режим чрезвычайного положения. Армия и силовики приступили к контртеррористическим операциям во всех областях республики. По просьбе Токаева страны ОДКБ ввели на территорию Казахстана группы миротворцев, которые взяли под охрану военные и государственные объекты.