Токаев уволил замсекретаря Совбеза Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности республики Азамата Абдымомунова. Он занимал этот пост с 2014 года.

Об увольнении Абдымомунова сообщил «Sputnik Казахстан». До того как стать заместителем секретаря Совбеза Казахстана, он был заведующим Центром стратегических разработок и анализа администрации президента, также работал вице-министром образования и науки.

Сегодня Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании бывшего председателя КНБ Карима Масимова. Он находится в изоляторе временного содержания. В ведомстве заявили о проведении досудебного расследования по факту госизмены. Подробностей разглашать не стали.

Ранее в своем обращении к народу Токаев заявил, что власти предстоит разобраться, как «государство проспало подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков».