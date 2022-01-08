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    08 января 2022, 15:39

    Токаев уволил замсекретаря Совбеза Казахстана

    Ольга Назаркина

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности республики Азамата Абдымомунова. Он занимал этот пост с 2014 года.

    Токаев уволил замсекретаря Совбеза Казахстана

    Об увольнении Абдымомунова сообщил «Sputnik Казахстан». До того как стать заместителем секретаря Совбеза Казахстана, он был заведующим Центром стратегических разработок и анализа администрации президента, также работал вице-министром образования и науки.

    Сегодня Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании бывшего председателя КНБ Карима Масимова. Он находится в изоляторе временного содержания. В ведомстве заявили о проведении досудебного расследования по факту госизмены. Подробностей разглашать не стали.

    Ранее в своем обращении к народу Токаев заявил, что власти предстоит разобраться, как «государство проспало подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков».