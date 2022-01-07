Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра республики 11 января. Об этом сообщил «Sputnik Казахстан».

Указ об отставке правительства страны Токаев подписал 5 января. Исполняющим обязанности премьера был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Члены кабмина продолжили выполнять свои обязанности до утверждения нового состава.

Митинги в городах Казахстана начались 2 января из-за повышения стоимости сжиженного газа. Во вторник, 4 января, выступления переросли в массовые беспорядки. Между силовиками и митингующими начались столкновения. Радикалы начали громить магазины, отделения банков, поджигать административные здания. Сегодня Токаев заявил, что в захвате Алма-Аты участвовали 20 тысяч подготовленных бандитов.

На территории всей республики введено чрезвычайное положение. Его будут отменять по ходу стабилизации ситуации в регионах. Также в Казахстан были направлены миротворцы ОДКБ. Накануне в Алма-Ату прибыли российские военнослужащие. Сегодня Таджикистан объявил, что отправит в республику 200 своих военных.