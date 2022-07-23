Власти Японии не позволят президенту России Владимиру Путину посетить похороны бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, убитого в начале июля. Об этом написало издание Nikkei.

«На Путина фактически распространен запрет на въезд в Японию из-за начала специальной операции на Украине», — говорится в материале.

Ранее помощник российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент не планировал посещать церемонию прощания с Абэ.

Бывший премьер Японии Абэ скончался 8 июля. Во время выступления на публичном мероприятии в городе Нара к нему подобрался вооруженный преступник и выстрелил дважды. Абэ получил несовместимые с жизнью ранения и скончался в больнице спустя несколько часов.

Похороны Абэ состоялись 12 июля в его родном Токио, при этом государственное мероприятие по прощанию с Абэ запланировано на 27 сентября.

Политолог Сергей Марков заявлял «360», что в связи с кончиной Абэ необходимо объявить траур на Дальнем Востоке.