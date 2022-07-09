Стала известна дата похорон Абэ

Похороны бывшего премьера Японии Синдзо Абэ пройдут 12 июля в его родном Токио. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство Kyodo.

Погребальная церемония пройдет в храме Дзодзе-дзи, а днем ранее там же состоится отпевание. Политика похоронят согласно японским традициям.

Абэ погиб 8 июля после покушения, совершенного на него во время публичного выступления в городе Нара. Убийцей стал бывший военный Морских сил Японии, 41-летний Тэцуя Ямагами. Преступник подошел к Абэ со стороны спины и дважды выстрелил из оружия, похожего на дробовик.

Ранее сообщалось, что убийца хотел совершить покушение на другого человека, который состоит в некой религиозной группе.

Сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков назвал странной работу охраны Абэ, которая позволила подойти к нему неизвестному человеку почти в упор.