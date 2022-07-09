России предложили объявить частичный траур в связи с гибелью Абэ

Некоторым частям России, например Дальнему Востоку, следует объявить траур в связи со смертью бывшего премьера Японии Синдзо Абэ. Об этом «360» заявил политолог Сергей Марков.

«Абэ был великим политиком, в Бразилии в связи с его смертью даже объявили трехдневный траур. Думаю, может, нам тоже следует последовать этому, например, объявить частичный траур на Дальнем Востоке. Есть даже термин „абэномика“, он сделал мощные государственные проекты, которые подтолкнули экономику страны, не обрушив ее в инфляцию», — заявил он.

Марков напомнил, что в Японии сохраняется рекордная продолжительность жизни, страна является лидером по этому показателю.

«Действительно, там великолепная система здравоохранения, система помощи людям пенсионного возраста, в этом заслуга Абэ», — продолжил политолог.

Также Марков предположил, что нападения на политиков приобретут массовый характер.

«Сумасшедших будет все больше. Вероятно, что он (убийца Абэ — прим. ред.) начитался социальных сетей. Таких случаев будет больше, а как взять их под контроль — не знает никто, это касается не только Японии», — заключил политолог.

О смерти бывшего премьера Японии Абэ стало известно 8 июля. На него совершили покушение во время публичного выступления в городе Нара. Преступник выстрелил из самодельного оружия. Спустя несколько часов политик скончался в больнице.

Похороны Абэ пройдут 12 июля в Токио.