Путин не поедет на церемонию прощания с Абэ

Президент России Владимир Путин не собирается ехать на церемонию прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Песков отметил, что участие в мероприятии российских представителей будет зависеть от правил протокола.

Ранее неизвестный дважды выстрелил в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Его забрали в больницу в бессознательном состоянии.

У политика зафиксировали ранение в шею и подкожное кровоизлияние в левую часть грудной клетки. Позже случилась остановка сердца. В тот же день Абэ скончался.

Нападавшего задержали. Агентство Kyodo сообщило, что подозреваемый признался, но уточнил, что хотел убить другого человека. Он рассказал, что стрелял в руководителя некой японской религиозной группы.