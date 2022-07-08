Два выстрела в спину на улице. Как японские правоохранители допустили покушение на Абэ

Япония достаточно демократичная страна, политики могут свободно ходить по улицам, общаться с людьми. Конечно, массовые мероприятия охраняет полиция, но в каждом конкретном случае может быть свой протокол организации безопасности. Экс-премьер Синдзо Абэ выступал на улице, он призывал людей прийти на выборы, подойти и послушать его мог любой желающий, рассказал «360» старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.

Тот факт, что нападавший мог спокойно подойти к Абэ со спины, может вызывать удивление у жителей России, потому что здесь работа ФСО организована иначе, пояснил эксперт.

«Но в Японии политики могут свободно ходить по улицам, обращаться к гражданам. Абэ — это политик очень высоко уровня, который всю жизнь занимался политикой. Он очень много сделал для Японии, он популярен в каком-то смысле, ведь за него же голосовали, когда он возглавлял Либерально-демократическую партию, и он очень долго был на руководящем посту. И это говорит о том, что у него очень высокая в обществе поддержка», — подчеркнул Казаков.

Он обратил внимание, что на массовых мероприятиях, которые проводят в Японии, всегда присутствует полиция, она держит какой-то периметр или отслеживает ситуацию, чтобы мероприятие не выходило за рамки закона.

«В данном случае была некая сцена, на которой выступал Абэ. Человек просто подошел со спины и выстрелил в него два раза. Это вопрос к безопасности, и, вероятнее всего, по итогам расследования японцы какие-то выводы сделают и будут уделять безопасности политиков высокого уровня больше внимания. Какие-то нормы протоколов будут ужесточены», — добавил Казаков.

Любой мог подойти

Эксперт уточнил, что для разных мероприятий в Японии действуют разные регламенты по организации, в том числе и безопасности. В случае с Абэ, нужно говорить о публичном выступлении политика на улице, который агитировал людей, чтобы приходили на выборы.

Там особой фильтрации не было. Любой мог подойти посмотреть. В Японии очень развита система демократии, там народ принимает решение о том, какие партии поддерживать. Ни разу не было никакого скандала с фальсификациями. Поэтому в данном случае эта нормальная практика общения политиков и электората. Но ее подвергли испытанию терактом. Как японцы будут дальше действовать, сказать сложно Олег Казаков старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН

Казаков добавил, что политическая ситуация в Японии достаточно стабильная — идут выборы в верхнюю палату все идет по тем планам, которые реализуются как надо, никаких отклонений от нормы нет, но если говорить об остановке в стране в целом — она осложнилась. Этому есть ряд причин — цены стали повышаться из-за того, что Япония заняла проамериканскую позицию в вопросе Украины и вводила санкции. Это негативным образом отразилось на энергоресурсах, растут цены и на них, усугубляет ситуацию аномальная жара, которая тоже привела к росту цен на продукты в частности.

«И с одной стороны, это такая обычная японская история, когда люди преодолевают трудности текущего характера, пытаются наладить свою жизнь. Если говорить о стихийных бедствиях, то Япония их традиционно преодолевает, для нее это в каком-то смысле обычная вещь», — пояснил он.

Страна в шоке

Обострение ситуации в мире, по его словам, сказалось и на Японии. Если говорить об отношении японцев к украинскому кризису, то большинство симпатизирует именно Украине, позиции России серьезно упали. И эксперты по российско-японским отношениям считают, что происходит обнуление по тем достижениям, одним из авторов которых был и Синдзо Абэ, отметил Казаков.

Эксперт напомнил, что Абэ неоднократно встречался с Путиным и создавал условия для развития отношений России и Японии. После его ухода с поста премьер-министра отношения стали охлаждаться, а последние события фактически добили их. В дальнейшем придется выстраивать, видимо, другие уже отношения с Японией, может быть, на других основаниях, предположил он.

«[Покушение на Абэ] это трагедия для Японии, это неординарное событие и я думаю, что страна пребывает в шоке. Думаю, все новостные каналы только об этом и говорят, это логично. Все-таки серьезных террористических актов в Японии практически не было, их можно по пальцам пересчитать. У нас на памяти события 1995 года в токийском метро, когда организация, признанная сейчас экстремистской, устроила там нападение — распылила газ», — сказал он.

Казаков указал на то, что в Японии терроризма практически нет. Там очень хорошо работает правоохранительная система и между японцами и правоохранительными органами достаточно тесная связь, японцы доверяют своим правоохранителям. Именно поэтому то, что произошло с Абэ, по его словам, это абсолютно экстраординарное событие, выходящее за всякие рамки.

«Мы видим, что это был публичный акт, это было сделано под камерами во время предвыборной агитации в верхнюю палату, Абэ пришел поддержать своего коллегу. Это (покушение, — прим. ред.) было специально сделано, как заявление некоего человека, который с чем-то там не согласен. На мой взгляд, это публичный террористический акт, который был направлен либо против лично Абэ, либо в целом против либерально-демократической политики партии», — подчеркнул Казаков.

Он обратил внимание, что по данным полиции, стрелок использовал какое-то самодельное или переделанное оружие, что, по мнению эксперта, говорит о том, что скорее всего, преступник действовал один ввиду проблем с психикой.