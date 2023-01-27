Мир 27 января 2023, 11:28 Польша отправит на Украину 60 танков Twardy вместе с Leopard Глава офиса президента Украины Ермак: Польша отправит для ВСУ 60 танков Twardy автор фото: Pibwl / Викимедиа

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Польша вместе с танками Leopard отправит на Украину еще и бронированные машины PT-91 Twardy. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в Telegram-канале.

Таким образом, предоставленных танков Leopard будет 14, а Twardy — еще 60.

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«Спасибо союзникам», — написал Ермак.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский предложил Западу снять все ограничения на поставку наступательного вооружения на Украину, поскольку она якобы использует его только для защиты, так что его следует приравнивать к оборонительному.

Передать Украине танки согласились уже более 10 стран. США пообещали 31 танк Abrams, правда, пока таких машин на складе нет — придется подождать. Между тем воодушевленный президент Украины Владимир Зеленский уже начал озвучивать смелые «мечты и цели» о поставке дальнобойных ракет и боевых самолетов. Соединенные Штаты много раз утверждали, что не будут поставлять для ВСУ авиацию, — правда, то же самое они говорили и о танках.