Эксклюзив 26 января 2023, 19:47 Зеленский клянчит истребители F-16. Решится ли Запад поднять ставки Публицист Новоселов: передача ВСУ истребителей F-16 не поможет Украине Норвежский F-16A в небе над Балканами / Википедия

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Решение Евросоюза и США поставить на Украину танки означает, что теперь у ВСУ может оказаться все что угодно. Как сказала глава МИД Германии Анналена Бербок, Запад ведет войну с Россией, и его самоограничения постепенно исчезают. Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» объяснил, почему на поле боя ничего не поменяется, даже если Запад удовлетворит и просьбы киевского режима отдать истребители.

Далее — прямая речь.

Одно из самоограничений западных стран относилось к поставке боевых самолетов. Штаты много раз заявляли, что не будут поставлять на Украину авиацию, однако они говорили то же самое о танках и «Патриотах», так что доверять их словам нельзя.

Что бы Запад ни давал Владимиру Зеленскому, тот всегда просит больше. Ему дают артиллерию — просит боеприпасы, ему дают боеприпасы — он просит ПВО, ему дают ПВО — он просит танки, ему дают танки — он просит самолеты. И так далее. Со временем может дойти и до ядерного оружия.

Итак, Киев просит самолеты F-16. Неясно, почему они считают, что F-16 их спасут, когда все предыдущие «спасители» быстро исчезли из заголовков. Сейчас правительство Соединенных Штатов официально не собирается поставлять F-16 на Украину, однако не исключают поставок через «партнеров».

Корпорация Lockheed Martin, занимающаяся производством F-16, объявила, что «готова удовлетворить спрос на самолеты F-16 ввиду возобновления планов ближайших союзников Украины в Европе поставить Киеву истребители».

Обломки F-16, сбитого ЗРК С-125 во время операции «Буря в пустыне» / Википедия

Реактивный истребитель F-16 был разработан в 1974 году и эксплуатируется с 1978-го. Это один из самых массовых истребителей в мире — с 1976-го произведено более 4600 самолетов. Американские ВВС больше их не закупают, однако Lockheed Martin до сих пор выпускает модернизированные версии F-16 для иностранных заказчиков.

Сегодня эти истребители используют ВВС 26 стран. Большинство из них вряд ли согласится передать их Украине, однако все же есть девять государств, которые теоретически могут отдать часть своих F-16 киевскому режиму, чтобы получить от американцев замену.

В их число входят Бельгия (44), Дания (77), Нидерланды (60), Польша (48), Португалия (27) и Румыния (17). В ноябре 2022 года Румыния приобрела у Норвегии еще 32 °F-16, их поставка ожидается в конце 2023-го.

Хотя Турция (243) и Израиль (362) технически входят в западный лагерь, они с большой осторожностью относятся к поставкам оружия для ВСУ и пытаются поддерживать отношения с Россией, так что их можно не учитывать.

Греция (170) вряд ли передаст свои F-16 в ближайшее время. Помимо конфликта с Турцией, который не позволяет ослаблять ВВС, есть и другой фактор: в этом году в стране пройдут выборы, а военная помощь Украине мало популярна среди греков.

Таким образом, остается 273 истребителя F-16 разных модификаций. Даже если европейцы отдадут их все, это не перевернет ход конфликта. Украина уже потеряла 376 самолетов, а F-16 ничем не лучше советских или словацких МИГ-29.

Россия имеет на Украине неоспоримое превосходство в воздухе и даже все эти истребители не изменят этого, особенно если ими будут управлять украинские пилоты. Полное господство в воздухе ожидается после подавления остатков украинской ПВО, а это лишь вопрос времени.

Любая военная помощь киевскому режиму лишь продлевает его агонию. Однако существенная часть западной помощи оказывается на мировом черном рынке оружия. И это, вероятно, основная причина, по которой некоторые силы лоббируют эти поставки.

Поднимут ли они ставки? Получат ли террористы F-16? Время покажет.