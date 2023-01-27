Мир 27 января 2023, 11:01 Польша призвала отменить запрет на поставку Украине наступательного вооружения Замглавы МИД Польши Яблоньский предложил поставлять Украине наступательное вооружение

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В случае с конфликтом на Украине Запад должен приравнять наступательное вооружение к оборонительному и снять запрет на его поставку. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский высказал такое мнение в эфире Польского телевидения .

«Не должно быть никаких лимитов и ограничений, что вот это мы не передаем, потому что слишком большая дальность», — сказал он.

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Замглавы МИД Польши заявил, что все вооружение, которое поставят Украине, она использует для защиты. Поэтому он считает правильным не разделять его на оборонительное и наступательное, несмотря на технические характеристики.

Западные страны усилили военную помощь Украине. Например, США и Германия одобрили ей поставку своих танков. Специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов назвал это реакцией на боевые успехи России в зоне спецоперации. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил о катастрофических последствиях для всего мира от наступательного вооружения.