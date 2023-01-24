Мир 24 января 2023, 15:20 Порядка 12 стран согласились передать Украине около 100 танков Leopard ABC: 12 стран передадут Украине порядка 100 танков Leopard немецкого производства Викимедиа

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Порядка 12 стран согласились передать киевскому режиму примерно 100 танков Leopard немецкого производства при условии, если власти Германии разрешат это сделать. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на украинского чиновника, имя которого не назвали.

По данным источника, к такому соглашению пришли участники контактной группы по поддержке киевского режима на базе Рамштайн в ФРГ. Их встреча прошла на минувшей неделе. Власти Польши и Финляндии уже выразили готовность передать представителям Украины немецкие танки. Собеседник телеканала заверил, что Испания, Дания и Нидерланды также собираются предоставить режиму Владимира Зеленского определенное количество тяжелой техники.

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Контактная группа обсуждала вопрос передачи танков Leopard Украине. Но прийти к единогласному решению представители Минобороны 50 стран не смогли. Глава немецкого военного ведомства Борис Писториус сообщил, что против поставки этих танков выступил ряд его коллег.

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Руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что власти ФРГ не мешают другим государствам ЕС передавать Украине танки Leopard 2.