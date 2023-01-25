25 января 2023, 20:31
США приняли решение передать Украине 31 танк Abrams
Белый дом: США направят на нужды ВСУ 31 танк Abrams
Власти США решили передать Украине 31 танк M1 Abrams. Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный чиновник администрации американского президента. Его слова привел ТАСС.
«Сегодняшнее заявление о том, что США направят на Украину 31 танк M1 Abrams, стало продолжением наших усилий по предоставлению этой стране средств, необходимых для лучшей защиты», — сказал он.
Реклама
Представитель Белого дома добавил, что этот шаг говорит о серьезной решимости всего международного сообщества в вопросе поддержки Украины.
На брифинге также объяснили, почему решено передать именно такое число танков. Это связано с тем, что 31 танк Abrams приблизительно соответствует одному танковому батальону на Украине.
Помимо танков, американцы намерены предоставить украинским военным восемь бронемашин M88, добавили в администрации.
Ранее о решении отправить Украине танки Leopard 2 объявили власти Германии. Речь идет о 14 единицах техники.
США
ВСУ
Реклама
Реклама