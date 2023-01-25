Мир 25 января 2023, 20:31 США приняли решение передать Украине 31 танк Abrams Белый дом: США направят на нужды ВСУ 31 танк Abrams РИА «Новости»

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Власти США решили передать Украине 31 танк M1 Abrams. Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный чиновник администрации американского президента. Его слова привел ТАСС.

«Сегодняшнее заявление о том, что США направят на Украину 31 танк M1 Abrams, стало продолжением наших усилий по предоставлению этой стране средств, необходимых для лучшей защиты», — сказал он.

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Представитель Белого дома добавил, что этот шаг говорит о серьезной решимости всего международного сообщества в вопросе поддержки Украины.

На брифинге также объяснили, почему решено передать именно такое число танков. Это связано с тем, что 31 танк Abrams приблизительно соответствует одному танковому батальону на Украине.

Помимо танков, американцы намерены предоставить украинским военным восемь бронемашин M88, добавили в администрации.

Ранее о решении отправить Украине танки Leopard 2 объявили власти Германии. Речь идет о 14 единицах техники.