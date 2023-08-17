Мир 17 августа 2023, 19:00 Полиция Швеции согласовала очередную акцию с сожжением Корана Aftonbladet: полиция Швеции разрешила проведение новой акции с сожжением Корана

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Новую акцию с сожжением Корана разрешила провести полиция Швеции перед посольством Ирана в Стокгольме. Как сообщила газета Aftonbladet, очередную заявку подал иракский беженец Салван Момика, который уже несколько раз проводил подобные мероприятия и уже стал фигурантом уголовного дела.

По данным издания, разрешение выдали до того, как Служба госбезопасности Швеции повысила уровень террористической угрозы. Новая акция пройдет в ближайшую пятницу, 18 августа.

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Уровень террористической угрозы в стране повысили до четырех из пяти баллов в четверг, 17 августа. Начальник шведской полиции безопасности Шарлотта фон Эссен заявила, что причиной стали возросшие угрозы со стороны сторонников радикального исламизма.

Акции с сожжением Корана этим летом прошли в столицах Дании и Швеции. В Копенгагене действовали сторонники ультраправой радикальной группировки, а в Стокгольме большинство сожжений священной для мусульман книги устроил иммигрант из Ирака Салван Момика.

Свою первую акцию мужчина провел в день празднования Курбан-байрама. Она вызвала массовые протесты в Багдаде, где собравшиеся требовали вернуть земляка обратно.