Мир 22 июля 2023, 14:11 Радикалы сожгли Коран перед посольством Ирака в Дании HaberTurk: датские националисты устроили акцию с сожжением Корана перед посольством Ирака РИА «Новости»

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Участники ультранационалистической группировки Danske Patrioter («Датские патриоты») сожгли Коран перед посольством Ирака в Копенгагене. Как сообщила турецкая газета HaberTurk, свою акцию радикалы транслировали в социальных сетях.

Около посольства участники выкрикивали антиисламские лозунги, топтали флаг Ирака, а в конце сожгли Коран. Акция прошла под надзором полиции и в присутствии большого количества журналистов.

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Руководство «Датских патриотов» заявило, что устроенная акция стала знаком протеста против нападения на посольство Швеции в Багдаде.

Группировка и ранее проводила демонстрационные провокации, направленные против ислама и исповедующих его стран. Они же устроили провокацию с топтанием флага Турции напротив дипмиссии в Копенгагене.

Посольство Швеции в Багдаде подверглось нападению участников протеста, выступающих с критикой акции с сожжением Корана около крупнейшей мечети Стокгольма, которую провел приехавший в страну иммигрант. Особое недовольство иракцев вызвало то, что провокацию провели в первый день мусульманского праздника Ид аль-Адха.

Ирак потребовал от Швеции выдать организатора провокации, а министерство иностранных дел республики вызвало посла европейской страны Джессику Свардстром и потребовало принять меры.