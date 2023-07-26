Мир 26 июля 2023, 17:45 Третий день подряд. Правые радикалы в Дании снова сожгли Коран Правые радикалы сожгли Коран у посольства Пакистана в Дании Pxhere

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Правые радикалы 26 июля сожгли священную книгу мусульман возле посольства Пакистана в Дании. Акция проходит третий день подряд, написало РИА «Новости» в Telegram-канале.

Накануне, 25 июля, радикальная группировка «Датские патриоты» дважды за день сожгла Коран: перед посольством Египта и Турции, писало агентство. Подобные публичные акции проходили также 21 и 24 июля.

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Власти многих исламских стран осудили подобные действия. До этого священную книгу сжигали в Швеции, что вызвало недовольство во многих странах.

Как подчеркнули в МИД России, безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям.

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова назвала сожжение Корана на Западе «новой нормальностью». Россия решительно отвергла потакание религиозным радикалам.