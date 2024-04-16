Мир 16 апреля 2024, 16:42 Сражения за свой кошелек. Почему оппозиция Грузии боится закона об иноагентах Политолог Самонкин: НКО в Грузии представляют собой «мягкую силу» США и Европы Протестующие в Тбилиси. Фото: Konstantin Volkov / Global Look Press

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Очередная попытка правительства Грузии принять закон об иноагентах переросла в протестные акции оппозиции. Несогласные и воспитанные западной «мягкой силой» политики будоражат людей, хотя на самом деле пекутся лишь о своем кошельке. Год назад законопроект решили отложить. Ждать ли повторения истории, разбирался «360».

Закон об НКО спровоцировал протесты в Грузии

Рассмотрение закона об иностранных агентах в парламенте Грузии закончилось дракой. На исполнительного секретаря правящей «Грузинской мечты» Мамуку Мдинарадзе налетел с кулаками лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили. Затем началась потасовка среди всех присутствующих парламентариев.

После оппозиция призвала сторонников выходить на акции протеста. Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поддержал недовольных и заявил, что в стране настало время для «единства и атаки».

Во время волнений в центре Тбилиси задержали 14 человек. По информации министерства внутренних дел, один полицейский пострадал «в результате насильственных действий протестующих».

Год назад, в марте 2023 года, в Грузии тоже пытались принять «Закон о прозрачности иностранного влияния». Это вылилось в серию уличных демонстраций по всей республике.

Полиция была вынуждена применить водометы и слезоточивый газ для разгона протестов. В итоге законопроект об иностранных агентах отозвали из парламента.

Протестующие и полиция в Тбилиси, март 2023 года / Викимедиа

«Мягкая сила» Запада

Власти Грузии хотят, чтобы их страна была абсолютно независимым и самостоятельным суверенным государством, заявил «360» председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

«Закон о прозрачности иностранного влияния» — защита экономических и иных национальных суверенитетов Грузии. Однако ее оппозиция выступает против этой инициативы.

«Складывается впечатление, что костяк грузинской оппозиции составляют в первую очередь не национальные силы, которые ориентированы пусть и критиковать власти, но при этом предлагать какие-то конструктивные решения. НКО и оппозиционные силы показывают, что они не совсем зависят от грузинского национального самоопределения», — предположил политолог.

Похоже, на грузинские волнения воздействуют американские и европейские фонды, добавил он. Всем известно, что после распада СССР на территории постсоветских стран появилось огромное засилье различных некоммерческих организаций, в том числе фондов американского миллиардера Джорджа Сороса.

Некоммерческие и неправительственные организации (НКО и НПО) выступают в роли «мягкой силы» — способа добиваться желаемого на основе добровольного участия и симпатии. Ярким примером такого приема может служить история Тома Сойера, который убедил мальчишек побелить забор, да еще приплатить ему за это. НКО и НПО, финансируемые из-за рубежа, зачастую получают возможность оказывать значительное влияние и на общество в целом, и на власти, разрушая государственный суверенитет и активно участвуя в незаконной смене власти. На Украине «мягкая сила» не просто занималась антиправительственной деятельностью, но и обеспечила государственный переворот в стране.

«В России, Белоруссии их сейчас прикрыли, но они до сих пор существуют в Казахстане, в странах Центральной и Средней Азии, а также в Грузии. Эта „мягкая сила“ определяет повестку враждебности по отношению к Москве, продвигая курс на мифическую евроинтеграцию, вступление НАТО и так далее», — уточнил Самонкин.

Особенно нервно НКО реагируют на появление в той или иной стране каких-то национально ориентированных сил, которые предлагают в первую очередь заботиться о собственных интересах и думать об экономике, геополитике, развивать систему социального обеспечения. Тут-то и начинается крик оппозиции.

Власти Грузии прекрасно понимают, что их оппозиция не совсем ориентирована национально и не готова дебатировать с властями на основании того, что хочет грузинский народ. Это все та же внешняя сила, мягкое влияние западных «майданных» протестных технологий. Юрий Самонкин

Именно оппозиция Грузии, убежден Самонкин, создает ту ложную информационную картинку, которая разлетается по СМИ, в том числе на Западе: грузинский народ сопротивляется «антидемократическим» нормам. Хотя тут получается явный парадокс, ведь аналогичные законы об иноагентах ввели многие страны, включая США.

Кто первым ввел закон об иноагентах

Помимо России, закон об иноагентах действует в Австралии, Израиле, Венгрии, Казахстане. Но первыми в мире нормы о регистрации иностранных агентов (или сокращенно FARA) приняли в США — еще в 1938 году.

Соединенные Штаты очень заботятся о национальных интересах. Если проникает какая-либо информация или деятельность антиамериканского или, допустим, прокитайского, проиранского, пророссийского характера, естественно, там применяют нормы иностранного агента. Юрий Самонкин

В России подобную норму ввели относительно недавно — это было связано с информационной гибридной войной, которую начал Запад. Причем в этом вопросе российское законодательство оказалось более мягким, нежели в США, подытожил политолог.