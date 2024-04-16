16 апреля 2024, 23:58
Столкновения протестующих и полиции начались в Тбилиси
Столкновения протестующих и полиции начались у здания парламента Грузии
В Тбилиси начались новые акции протеста против принятия закона об иноагентах. Об этом сообщило РИА «Новости».
Митингующие попытались заблокировать вход в здание парламента на улице Руставели, а спецназ применил против них перцовый газ.
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На место происшествия прибыли машины скорой помощи, стало известно об 11 задержанных и одном пострадавшем сотруднике правоохранительных органов.
Ранее во время митинга в Тбилиси задержали 14 человек. Протестующие против закона об иноагентах собрались перед зданием парламента. Полиция неоднократно призывала митингующих к порядку и грозила применением спецсредств в случае неповиновения.
Экс-президент Грузии, а ныне заключенный Михаил Саакашвили заявил, что в стране настало время для «единства и атаки». Он призвал сторонников выступать против принятия закона, чтобы «защитить свободу, независимость и европейское будущее Грузии».
Грузия
Законы
Митинги
Полиция
Иноагенты
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