Мир 16 апреля 2024, 04:29 Полиция Грузии задержала на митинге 14 противников закона об иноагентах МВД Грузии: полиция задержала на митинге против закона об иноагентах 14 человек РИА «Новости»

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Во время митинга в Тбилиси задержали 14 человек. Об этом сообщило МВД Грузии на официальном сайте.

Протестующие против закона об иноагентах собрались перед зданием парламента. Полиция неоднократно призывала митингующих к порядку и грозила применением спецсредств в случае неповиновения.

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«Участники проигнорировали эти требования, нарушили общественный порядок, сопротивлялись правоохранителям и оскорбляли их», — сказано в заявлении министерства.

Грузинский парламент принял закон об иноагентах в первом чтении в марте, после чего в стране начались массовые акции протестов. Законопроект отозвали из парламента по решению властей.

Экс-президент Грузии, а ныне заключенный Михаил Саакашвили заявил, что в стране настало время для «единства и атаки». Он призвал сторонников выступать против принятия закона, чтобы «защитить свободу, независимость и европейское будущее Грузии»