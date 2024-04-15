Мир 15 апреля 2024, 22:00 Митингующим против закона об иноагентах в Тбилиси пригрозили расправой МВД пригрозило митингующим в Тбилиси применением спецсредств при неподчинении РИА «Новости»

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Полиция предупредила митингующих в Тбилиси против закона об иноагентах, что в случае неподчинения будет применять спецсредства. Заявление министерства внутренних дел опубликовали на официальном сайте.

«Призываем организаторов и участников акции повиноваться законным требованиям полиции… в случае если они выйдут за пределы нормы выражения свободы слова и мирного собрания, правоохранители используют специальные возможности», — заявили в МВД.

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Волнения в Грузии начались в понедельник, когда парламент приступил к рассмотрению законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Перед правительственным зданием организовали митинг противников закона. У входа в парламент разместили подразделения спецназа из-за попыток митингующих прорвать кордоны.

При обсуждении законопроекта об иноагентах в парламенте произошла драка — лидер оппозиции Алеко Элисашвили подбежал к трибуне и ударил кулаком по голове исполнительного секретаря правящей партии Мамуку Мдинарадзе. К потасовке присоединились другие парламентарии.