Политолог объяснил захват завода в Болгарии военными НАТО верой в исключительность

Военные США во время учений в Болгарии захватили действующий завод по производству оливкового масла. Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в разговоре с «360» объяснил это проблемой подготовки учений и верой американских военных в свою исключительность.

«Это проблемы подготовки и проведения учений, которые организуются соответствующими структурами Североатлантического альянса. Как правило, подобного рода учения, особенно на восточном фланге, в странах Балтики, Польши, Румынии, Венгрии, наносят ущерб, особенно частным предпринимателям, малому бизнесу», — рассказал «360» эксперт.

Андрей Кошкин отметил, что потерпевшие от военных учений НАТО подают в суд, но бесполезно.

«Военные ведут себя весьма разнузданно, особенно военнослужащие США, которые считают себя исключительными людьми. В этом их еще убеждал Барак Обама. Американцы — исключительные люди, такую исключительную линию поведения они осуществляют за рубежом США. И на учениях это вызывает недовольство местных жителей, особенно, когда они наносят им ущерб», — сказал Кошкин.

Он считает, что захват завода в Болгарии — серьезная ошибка организаторов. Эксперт отметил, что подобных случаев встречается очень много, местные жители пытаются с ними судиться, но не все иски удовлетворяются.

«Таких случаев, скорее всего, будет больше и больше, потому что интенсивность учений возрастает, заявки на них смещаются в арктическую зону, ближе к приарктическим государствам», — добавил эксперт.

Накануне военные США во время учений на военном аэродроме в Пловдиве ворвались на завод по производству оливкового масла и угрожали рабочим оружием. Владелец предприятия обратился в суд.

Ежегодные учения НАТО Trojan Footprint 21 и Black Swan 21 под командованием США начались в начале мая в Европе.