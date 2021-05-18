Учения НАТО Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, которые прошли под командованием специальных операций США в Европе в начале мая, были направлены на отработку сценариев конфликта с Россией, включая возможную высадку диверсантов в Крыму. Об этом сообщило издание Business Insider.

Авторы материала указали, что Крым мог бы стать «идеальным» местом для операций ВМС. Морпехи могли бы осуществлять высадку на берег и устраивать засады, проводить разведку на земле и на море, а также подводные спецоперации, например, с установкой магнитных мин на корабли и датчиков в океане.

Россия лишает Штаты господства в воздухе и на море, отметили американские журналисты. Крым они назвали мощной крепостью, защищающей южные российские рубежи как на суше, так и в воздухе.

В учениях, о которых идет речь, принимали участие силы спецназа из ряда стран, в том числе Британии, Украины, Грузии, Болгарии, Германии, Испании и Австрии. Военные стран НАТО тренировались эффективно действовать в водоемах.

Страны Североатлантического альянса ранее также начали военные учения в Эстонии.