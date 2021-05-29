России и США предсказали борьбу за Арктику. Но холодный регион не станет горячей точкой

Арктический регион назвали местом потенциальной борьбы России и США. Пентагон привлекает к учениям Норвегию и Исландию. Россия, используя накопленный опыт, увеличивает военное присутствие в Заполярье. Но в горячую фазу конфликт не перейдет.

Накал обстановки

Российские военные начали возвращаться в Арктику после того, как регионом плотно заинтересовались США. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «360», что в 2009 году Барак Обама подписал директиву, по которой в Заполярье планировали развернуть морские и авиационные системы вооружения.

Так американцы планировали обозначить свое присутствие и сдерживать Россию. Официально говорилось об обеспечении безопасности судоходства и полетов авиации.

Москва приняла встречные шаги и начала возвращать военные объекты в Арктический регион после ухода оттуда в 90-е годы.

В 2012 году противостояние вышло на новый уровень. Американский совет по разведке выпустил доклад, в котором говорилось, что Арктика может стать альтернативным источником углеводородов.

«Как доложили эти разведчики, северные месторождения смогут обеспечить США запасами нефти на 60 лет, а газом — почти на 400 лет. Поэтому за Арктику надо бороться. Американцы приняли стратегию до 2030 года», — рассказал Алексей Леонков.

Тогда они оценили размер вооруженных сил на Аляске и начали привлекать для милитаризации Арктического региона Норвегию, Данию, Исландию, Великобританию и Канаду.

Особую поддержку США получили от бывшего министра обороны Норвегии Торвальда Столтенберга, который выступал за создание «Арктического НАТО».

То, что сейчас в Норвегии появились военные базы атомных подводных лодок и бомбардировщиков B1B, — это продолжение политики Торвальда Столтенберга и его сына, ставшего генеральным секретарем НАТО (Йенс Столтенберг — прим. ред.). Он утверждает, что арктические интересы превыше всего Алексей Леонков военный эксперт.

Россия не могла оставаться в стороне, поэтому вернула в Арктику своих военных. По словам собеседника, сегодня в регионе действует шесть военных баз на островах Котельный, Средний, Новая Земля, Земля Александры, Земля Врангеля и на мысе Шмидта.

Построены военные городки закрытого типа на полном самообеспечении, аэродромы для приема авиации. Также действуют боевые подразделения и части по воздушной обороне и Военно-космических сил.

«На основе Северного флота создан обособленный Арктический военный округ. Он выполняет задачи по обороне наших северных рубежей и обеспечивает безопасное судоходство по Северному морскому пути», — поделился Алексей Леонков.

Противостояние во льдах

По оценке эксперта, в случае реального противостояния у России огромное преимущество. Проведенные американцами учения показали, что морская и авиационная техника плохо работает в погодных условиях Заполярья.

«По новой стратегии американцы решили отдать главную роль сухопутным войскам, которые будут проводить мгновенные операции, а остальные им помогать. Это новая стратегия по совместной работе родов и видов войск», — пояснил Алексей Леонков.

Он подчеркнул, что в развитие инфраструктуры США вкладывают огромные средства, но при выполнении боевых задач в арктических широтах их преследуют неудачи.

В качестве примера он привел ситуацию с подводными лодками в море Бофорта около Аляски. После всплытия субмарины вмерзли в лед. Для освобождения пришлось проводить целую операцию.

У них нет опыта, нет технологий, но деньги закладывают, что-то пытаются делать и при этом нам грозят Алексей Леонков военный эксперт.

Россия в плане вооружений успешнее. Стране принадлежит самый большой атомный флот в мире, есть ледоколы, испытания авиационной техники перед ее запуском в производство проходят в особых климатических условиях.

«У нас танки Т-80 ДВН предназначены для арктических широт. Они войдут в основной костяк наземных сил. Также у нас появились плавучие атомные станции, способные давать энергию серьезной инфраструктуре», — отметил эксперт.

Продолжается работа для быстрой переброски войск. Пространства в Арктике огромные — и везде места базирования не установить.

Алексей Леонков подчеркнул, что сейчас американцы приняли стратегию для Военно-морских сил «Голубой океан». Она предусматривает, что таяние арктических льдов приведет к увеличению водной части Северного Ледовитого океана до 300 километров, что облегчит проведение военно-морских операций. Но такое вряд ли произойдет.

Уникальный регион

Россия развивает в Арктике не только военные технологии, но и гражданские. Кроме запасов нефти и газа, там большое количество редкоземельных металлов. Но добыча этих полезных ископаемых должна проходить с учетом бережного отношения к природе, напомнил эксперт.

Россия входит Арктический совет, который принимает резолюции по сохранению природной среды региона. Кроме России туда входят США, Исландия, Дания, Канада, Финляндия, Норвегия и Швеция — все страны, которые имеют территории в Заполярье.

Своим поведением Москва демонстрирует бережное отношение к природе Арктики. Алексей Леонков напомнил, что Министерство обороны в течение двух лет проводило экологическую чистку островов, забирая оттуда оставшееся с советских времен оборудование и различный мусор.

«Мы бережно относимся к своему наследию, но наши оппоненты видят в этом только источник противостояния. Хотя мы предлагаем совместно разрабатывать проекты на том же Ямале по добыче газа. Но иностранцы от нас уходят, потому что США грозят им санкциями и заставляют бросать выгодные проекты», — резюмировал Алексей Леонков.

Планы на Арктику

Заседание Арктического совета прошло на минувшей неделе в Рейкьявике. Исландия передала России место председателя на ближайшие два года. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что совет остался ведущей межправительственной площадкой для диалога без политики.

Министр представил программу по развитию Арктического региона, которая включила в себя четыре пункта: помощь населению, включая коренные и малочисленные народы Севера, охрану окружающей среды, социально-экономический рост Заполярья и укрепление Арктического совета.

Лавров отметил, что основная цель — улучшить качество жизни людей, которые живут в Арктике.

Отдельно глава российского МИД предложил распространить позитивные взаимоотношения стран Арктического совета на военную сферу через налаживание диалога генеральных штабов.

В беседе с журналистами он отметил, что отказов не прозвучало, но и позитивной реакции от партнеров по совету пока не поступило.