Американские военные оскорбили болгарских рабочих

Военные США во время учений на военном аэродроме в Пловдиве ворвались на завод по производству оливкового масла и начали угрожать рабочим оружием. Владелец цеха Марин Димитров оскорбился и обратился в суд. Об этом сообщил телеканал Nova.

«Для меня это серьезное оскорбление. Как будто я террорист какой-то», — заявил Димитров.

По данным телеканала, военные США, чтобы попасть в цех, перелезли через забор, приказали людям не двигаться и обыскали помещение. Позже они пояснили, что ошибочно посчитали территорию предприятия частью зоны учений. Министр обороны Болгарии Георги Панайотов извинился за произошедшее и назвал «захват завода» недоразумением. Болгарские и американские военные заявили, что готовы компенсировать пострадавшим моральный ущерб.

В начале мая в Европе под командованием США прошли учения НАТО Trojan Footprint 21 и Black Swan 21. Натовские военные отработали сценарии конфликта с Россией и возможную высадку диверсантов в Крыму. В учениях приняли участие силы спецназа из Великобритании, с Украины, из Грузии, Болгарии, Германии, Испании и Австрии.