Военные учения стран НАТО начались в Эстонии

В Эстонии начались ежегодные международные военные учения «Весенний шторм». Около семи тысяч солдат срочной службы стран НАТО будут проходить заключительный этап подготовки до 5 июня.

Подготовку на территории центральной и северной части Эстонии проходят военнослужащие Эстонии, Великобритании, Дании, Италии, Латвии, Польши, США и Франции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного штаба Сил обороны Эстонии.

«Учения являются заключительным этапом подготовки военнослужащих срочной службы, наша цель — выпустить в резерв подразделения, которые не будут уступать своим предшественникам», — сказал подполковник Эркки Рооснурм.

До 5 июня Силы обороны проведут взаимодействие и боеготовность военных подразделений, а также специальных рот и подразделений военной полиции. Учебные бои между соединениями запланированы с 24 мая до конца учений.

Военные учения «Весенний шторм» ежегодно проходят в Эстонии в апреле и мае. В прошлом году из-за пандемии в них приняли участие около 3,2 тысячи военных из 14 стран НАТО вместо 10 тысяч.