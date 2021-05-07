Политолог назвал три причины обострения конфликта в Донбассе

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил об обострении конфликта в Донбассе. Причину увеличившегося количества обстрелов на линии боевого соприкосновения политолог Сергей Марков увидел в приезде госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

«Первая причина — они так встречают Блинкена. Власти Украины считают его начальником страны, поскольку он принимает ключевые решения, и они считают, что госсекретарю очень приятно, когда убивают русских, когда можно развязывание конфликта свалить на русских», — рассказал «360» политолог, кандидат политических наук Сергей Марков.

Еще одной причиной обострения ситуации в Донбассе, по мнению эксперта, стала Пасха. По его мнению, за этим стоят неонацистские подразделения, которые поддерживают киевский режим.

«Дело в том, что среди неонацистских подразделений довольно много католиков и язычников. Греко-католическая конфессия превратилась в некий аналог ИГ*, где развита политическая составляющая. Они как бы мстят, зная, что идет православная Пасха. Им нужно убить православных, закошмарить их», — сказал он.

Третья причина обострения конфликта, по мнению политолога, вновь заключается в ненависти неонацистских подразделений по отношению к России.

«Третья причина — День Победы», — добавил он.

Марков отметил, что решить проблему в Донбассе можно будет только после ликвидации киевской хунты, которую политолог считает марионеточной. Он заявил, что они хотят превратить Украину в антироссийскую страну.

* Запрещенная на территории России террористическая организация.