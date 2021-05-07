Глава ЛНР заявил о пятикратном росте числа обстрелов со стороны Украины

Обстановка в самопровозглашенной Луганской народной республики на линии боевого соприкосновения обострилась. Количество обстрелов со стороны Украины увеличилось в пять раз.

Обострение конфликта началось с февраля этого года, рассказал в интервью РИА «Новости» глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Единственный момент, когда более-менее было затишье, это с 22 июля прошлого года, когда был принят комплекс дополнительных мер по перемирию, и до Нового года. На линии соприкосновения было относительное затишье. Во всяком случае, как минимум по нашей стороне не велись обстрелы из тяжелого вооружения, из минометов. То есть была относительная тишина», — отметил он.

Пасечник рассказал, что обстрелы из тяжелого вооружения, минометов начались сразу после Нового года. После 19 февраля количество обстрелов увеличилось в пять раз.

«Мы точно знаем, что применение тяжелого вооружения однозначно каждый раз согласовывается с высшим военным командованием Украины», — подчеркнул Пасечник.