Инструкции до встречи «взрослых дядь». Визит Блинкена на Украину вновь используют против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину. Самолет с ним приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Этот визит призван продемонстрировать миру, что американцы поддерживают Украину и готовы защищать ее от России. Политологи считают, что во время встречи Блинкен должен дать Владимиру Зеленскому указания, как себя вести дальше, до встречи «взрослых дядь» — Джо Байдена и Владимира Путина.

О прибытии Блинкена сообщило издание «Страна». По его данным, на каждой заправке дежурят сотрудники правоохранительных органов. Они же запретили корреспонденту заснять колонну автомобилей, выдвинувшихся навстречу госсекретарю. За ним следовал кортеж более чем из 30 машин. Среди них авто с дипломатическими номерами американского посольства.

На Украине Блинкен планирует посетить мемориальную стену возле Михайловского собора и встретиться с Владимиром Зеленским. Ранее стало известно, что государственный секретарь Штатов поднимет вопросы поставок оружия американского производства Киеву. Об этом заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

«Что касается содействия в сфере безопасности, то мы предоставляем Украине значительную как летальную, так и нелетальную помощь. Уверен, тема будет поднята в ходе нашего разговора», — отметил Рикер.

По его словам, поставка оружия Украине — часть взаимодействия между дипломатическими представительствами государств. Еще 22 апреля официальный представитель Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что США продолжат помогать Украине «для обороны от России». Правда, детали помощи не уточняются.

«Демонстрация политической поддержки»

Визит Блинкена на Украину и разговоры о поставках американского оружия Киеву — способ США показать всему миру, что они поддерживают Зеленского. Об этом в разговоре с «360» заявил российский политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Это демонстрация политической поддержки, которую американцы оказывают украинскому режиму. Они пытаются показать украинским элитам и украинскому населению, что американцы Украину не бросают, не забывают и готовы принимать посильное участие в защите Украины от российской агрессии Геворг Мирзаян.

Политолог выразил мнение, что, помимо поставок оружия, однозначно будет поднята тема «Нафтогаза Украины». Американцев не устраивает то, что происходит в этой организации сейчас. Также стороны могут обсудить агрессивное поведение Киева на востоке страны. Речь идет о попытках раскачать там ситуацию и даже начать войну.

«Будет очень интересно посмотреть, как Украина будет себя вести после визита Блинкена. Публично сказанные слова не будут иметь никакого значения. <...> По поведению станет понятно, что на самом деле сказал Блинкен Зеленскому, какие указания дал и как сказал себя вести в отношении Донбасса», — пояснил Мирзаян.

По его словам, если повезет, Блинкен скажет президенту Украины «не дергаться» до встречи Владимира Путина и Джо Байдена, где «взрослые дяди решат», что делать в случае с Донбассом.

Почему США помогают Украине

Штаты так активно помогают Украине, потому что эта страна — самый удобный инструмент противодействия России. События на Украине позволяют США во внешнеполитической деятельности негативно отзываться о российской стороне. Об этом в разговоре с «360» заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Это позволяет обзывать Россию всякими словами, вплоть до агрессора и страны, которая нарушает все обязательства. Именно благодаря украинскому вопросу с 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, постоянные боевые действия на востоке Украины на сегодня весьма эффективный инструмент обострения ситуации в Европе и на границе с Россией Андрей Кошкин.

По его мнению, чтобы этот процесс был управляемым, со стороны Вашингтона создают соответствующие механизмы. Наиболее эффективный — милитаризация Украины и ее подготовка к якобы широкомасштабному столкновению с Россией. Также это вгоняет сам Киев в долги, что очень выгодно США.

Проблемы из-за визита Блинкена

Тем временем украинским властям уже спрогнозировали проблемы из-за визита Блинкена. На эту тему высказался бывший депутат Верховной рады академик Виталий Журавский.

«Мое такое предсказание — это люди с опытным политическим, дипломатическим глазом, они примут решение, что команда (власти Украины. — прим. ред.) никудышная, неквалифицированная. Эти люди не только не умеют ставить задачи, но и не умеют их выполнять», — заявил академик в эфире телеканала «Наш».

По его мнению, «ревизор» вернется в Штаты «с не очень добрым настроем» по отношению к властям Украины. При этом глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник предрек обострение в Донбассе после визита Блинкена на Украину.

«Основным выгодополучателем, как говорится, из этой ситуации является Америка. Безусловно, только им выгодна война на нашей территории. <…> Все инструктажи, которые будут проведены, будут ориентированы однозначно на обострение ситуации в Донбассе», — процитировали Пасечника в агентстве РИА «Новости».