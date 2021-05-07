Блинкен оценил визит в Киев

Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена с украинскими властями были продуктивными. Об этом он написал в Twitter.

«Продуктивно провел время в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и всеми, с кем я встречался», — сказано в сообщении.

Блинкен добавил, что Соединенные Штаты «полны решимости перед лицом российской агрессии и в поддержке реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины».

В Киеве Блинкен провел два дня. Помимо переговоров с Зеленским он встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Блинкен стал первым в администрации президента Джо Байдена, кто посетил Украину.

Госсекретарь обсудил с Зеленским урегулирование ситуации в Донбассе и газопровод «Северный поток — 2».

Глава Госдепа заявил, что Украина должна восстановить свою территориальную целостность в том числе в Крыму, сообщила пресс-служба украинского президента.

Также чиновник обратился к России, «чтобы она перестала применять агрессию против Украины».