Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев нацелен на обострение ситуации в Донбассе. Об этом глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник сообщил РИА «Новости».

Он заявил, что Украина нужна американцам как орудие против России.

«Основным выгодополучателем, как говорится, из этой ситуации является Америка. Безусловно, только им выгодна война на нашей территории», — заявил глава ЛНР.

В Донбассе бы хотели, чтобы США отдали команду своим подчиненным в лице президента Украины Владимира Зеленского и всей киевской элите к тому, чтобы война прекратилась, добавил Пасечник.

«Нам бы очень хотелось бы, чтобы все-таки наконец-то здравый смысл восторжествовал», — заявил Пасечник.

Но мирное разрешение конфликта в Донбассе, по мнению главы ЛНР, не в интересах Вашингтона.

«Все инструктажи, которые будут проведены, они будут ориентированы однозначно на обострение ситуации на Донбассе», — предположил глава ЛНР.

Улучшения обстановки в Донбассе после визита госсекретаря США точно не будет, заключил Пасечник.

Шеф Госдепа в четверг в ходе визита в Киев встретится с Зеленским, а также с премьером Украины Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Главы военных ведомств Евросоюза сегодня также проведут встречу, на которой будет обсуждаться ситуация на границах Украины.