Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Австралии

В Австралии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболевшего мужчину госпитализировали.

Инфицированный мужчина — гражданин Китая, ему больше 50 лет, рассказала министр здравоохранения австралийского штата Виктория Дженни Микакос. Ее слова приводит Reuters. Мужчина прилетел в Австралию 19 января из Гуанчжоу.

Она призвала местных жителей сохранять спокойствие и подчеркнула, что у них нет причин для беспокойства.

Телеканал 7 News сообщил, что мужчина сам обратился в медицинский центр после проявления у него симптомов болезни. Сейчас он изолирован и проходит лечение. С первого дня своего прилета в страну мужчина находился с семьей, сейчас все они также находятся под наблюдением медиков. Кроме того, власти намерены связаться со всеми пассажирами, которые летели с заболевшим одним рейсом.

Жертвами нового типа коронавируса стали более 40 человек. По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, пишет РИА «Новости». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала весь мир начать борьбу с вирусом. Сейчас на карантине находится несколько китайских городов, в том числе и Ухань. Все рейсы из него в Москву отменены. По несколько человек заболели в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

Врачам Шанхая удалось вылечить первого пациента, заболевшего новым вирусом. Борьба с болезнью заняла у медиков чуть больше недели.