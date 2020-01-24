ВОЗ призвала мир приготовиться к борьбе с коронавирусом

В ведомстве заметили, что заболеть коронавирусом могут жители любой страны.

«Таким образом, все страны должны быть готовы к осуществлению мер по сдерживанию, включая проведение активного эпиднадзора, раннее выявление, изоляцию и ведение случаев, отслеживание контактов и предотвращение дальнейшего распространения инфекции», — сказано в сообщении.

По последним данным, от коронавируса умерли 26 человек. Еще более 800 заражены. Неизвестная инфекция появилась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Первый больной умер в начале января. Теперь вирус распространился в Южной Корее, Японии, Таиланде и США.

Из-за разгула смертельной инфекции приостановлена работа транспорта в китайских провинциях Ухань и Хуанган. Также закрыты крупные города Хуанши, Сяньнин, Сяньтао, Эчжоу, Цяньцзян, Эньши, Чжицзян и Чиби. В Ухане уже начали строить больницу для заболевшим коронавирусом 2019-nCoV.

Что касается России, то три человека, прилетевшие из Китая в Санкт-Петербург, оказались в больницах с подозрением на коронавирус. Это двое граждан Китая и россиянин. Известно, что у одного из них диагноз не подтвердился. На границе с Россией, в провинции Хэйлунцзян, один человек умер от коронавируса.

Главное о китайском коронавирусе — в материале «360».