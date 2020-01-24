Все рейсы из китайского Уханя в Москву отменили
«Все рейсы отменены, улететь невозможно», — рассказали РИА «Новости» в международном аэропорту Тяньхэ в Ухане.
Отмена коснулась абсолютно всех запланированных рейсов, не только прямых.
Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в Китае в декабре 2019 года. Заразились, по последним данным, более 800 человек. Погибли уже 26. Китайский Минфин выделил на борьбу с вирусом 144 миллиона долларов.
ВОЗ обратилась ко всем странам мира с призывом быть готовыми к борьбе с коронавирусом. В организации уточнили, что речь идет о мерах по сдерживанию — эпиднадзоре, раннем выявлении, изоляции и прочих.
В Китае для этих целей стали строить специальную больницу, в которую поместят зараженных. Планируется, что она заработает через неделю.
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