Мир 22 февраля 2023, 09:41 Перекачку нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» начнут в ближайшие дни Глава Минэнерго Казахстана Акчулаков: первую партию нефти отправят в ФРГ в ближайшее время РИА «Новости»

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Перекачку нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» запустят в ближайшее время — возможно, 22 февраля. Все необходимые для этого процедуры уже завершили, рассказал журналистам министр энергетики республики Болат Акчулаков. Его процитировало РИА «Новости».

«Очень сильно надеюсь, что пойдет сегодня. Если вчера закончили процедуры, подвели итоги», — сказал министр.

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Введение потолка цен на нефть из России и запрет на ее перекачку по нефтепроводу «Дружба» вынудили предприятия на востоке Германии сократить производство и понести убытки. Казахстан предложил ФРГ свои услуги, но не смог наладить транзит сырья в обход России. Минэнерго согласовало с АО «Казтрансойл» перекачку 300 тысяч тонн нефти. Однако в «Транснефти» заявили, что Казахстан не сможет заменить для Германии российских поставщиков — они передавали около 19-20 миллионов тонн сырья каждый год.

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Нефтепровод «Дружба» соединяет Россию и страны Европы. В октябре сразу после диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» на участке у польского города Плоцк произошла разгерметизация. Специалисты устранили утечку.