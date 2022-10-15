Польша восстановила работу нефтепровода «Дружба» | 360°

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Польша восстановила работу нефтепровода «Дружба»

Оператор Pern сообщил о восстановлении работы нефтепровода «Дружба»

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Польские технические службы завершили ремонт поврежденного ранее нефтепровода «Дружба». Об этом говорится в сообщении оператора Pern.

«На западном участке нефтепровода поставки вновь осуществляются. Специалисты выясняют причины, которые привели к разгерметизации. Также идет очищение  и восстановление загрязненной нефтью территории», — заявили в Pern.

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Разгерметизация сегмента нефтепровода «Дружба» произошла вечером во вторник 11 октября, на обоих нитках участка неподалеку от польского города Плоцк. По трубе поставки нефти идут из России в Германию.

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Представители Pern сообщали, что проведенное расследование не выявило вмешательства третьих лиц в нарушение целостности нефтепровода.

Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий  допустил, что за происшествием якобы может стоять Россия. По его словам, на это указывает «множество следов», сообщало «Утро.ру».

Вице-премьер России Александр Новак также сообщал, что причиной разгерметизации стала техническая неисправность.

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