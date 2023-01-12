Мир 12 января 2023, 10:24 Нефтеперерабатывающие заводы Германии сократили производство из-за нехватки сырья из России CCTV: от запрета на импорт российской нефти пострадала экономика Германии РИА «Новости»

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Правительство Германии поддержало потолок цен и отказалось от импорта сырой нефти по нефтепроводу «Дружба». Из-за этого пострадала промышленность страны, заводы на востоке сократили производство, рассказал китайский телеканал CCTV.

Лимит цен на нефть из России ввели 5 декабря, а 1 января 2023 года вступил в силу запрет властей ФРГ использовать российские нефтепроводы, в том числе «Дружбу». Из-за этого пострадали нефтеперерабатывающие заводы в Восточной Германии. Например, предприятия Бранденбурге и Саксонии-Анхальт вынужденно сократили производственные мощности из-за нехватки сырья.

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Один из крупнейших немецких НПЗ в Шведте обеспечивал около 90% потребностей Берлина и его окрестностей в нефти, а теперь остался без половины всего поставляемого по морю сырья. Снабжать его пообещала Польша, однако этих объемов недостаточно. С такой же проблемой столкнулся завод в городе Лойн.

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Германия договорилась о поставках нефти с Казахстаном, но для этого придется использовать нефтепровод «Дружба». Казахстанская сторона начала переговоры с Россией и проектные торги. Дефицит сырья в Германии связали с неэффективной работой правительства. Автор статьи предположил, что, несмотря на все усилия, проблему не смогут решить.