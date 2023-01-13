Мир 13 января 2023, 07:56 Минэнерго России одобрило транзит 300 тысяч тонн нефти из Казахстана в Германию «Казтрансойл»: Минэнерго России одобрило Казахстану транзит нефти в Германию Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Министерство энергетики России поддержало транспортировку 300 тысяч тонн нефти из Казахстана в ФРГ с помощью нефтепроводов компании «Транснефть» в первом квартале этого года. Об этом сообщила пресс-служба казахстанской нацкомпании «Казтрансойл».

«АО „Казтрансойл“ получено подтверждение Министерством энергетики Российской Федерации на транспортировку в первом квартале 2023 года 300 тысяч тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО „Транснефть“ по направлению пункта сдачи нефти „Адамова застава“ для дальнейшей поставки в Германию», — сказано в релизе.

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Представители «Казтрансойл» добавили, что подтверждение есть в выписке графика транзита нефти государств-участников СНГ через российскую территорию по системе магистральных нефтепроводов, которое утвердило Минэнерго. Компания будет экспортировать нефть в рамках соглашения между правительствами России и Казахстана от 7 июня 2002 года.

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«Транснефть» в конце декабря 2022 года сообщала, что получила от «Казтрансойла» заявку на резерв дополнительных мощностей нефтепровода «Дружба» для доставки в Германию нефти в объеме 1,2 миллиона тонн на 2023 год. Эти сведения подтвердила также казахстанская сторона. «Транснефть» уточнила, что предлагается прокача 300 тысяч тонн в первом квартале, но заявку должны утвердить в Минэнерго РФ. Российский вице-премьер Александр Новак заявил о готовности поддержать этот транзит.