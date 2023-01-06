Мир 06 января 2023, 09:45 Казахстан не смог наладить поставки нефти в обход России «Известия»: Казахстану не удалось наладить поставки нефти в обход России в 2022 году РИА «Новости»

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Казахстан не сумел наладить логистику поставок нефти в 2022 году в обход территории России. Об этом написала газета «Известия».

Авторы статьи отметили, что власти республики неоднократно заявляли о необходимости налаживания новых путей поставок черного золота на международный рынок в обход России.

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«Но у нефтяников в Казахстане нет выгодных альтернативных маршрутов, идущих не через Россию. Для формирования новых путей транзита уйдет много-много лет», — сказано в материале.

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Казахстанская нефтегазовая компания «КазМунайГаз» сообщала о планах сделать пробную поставку нефти в Германию в январе 2023 года согласно поручению президента Касыма-Жомарта Токаева. Глава концерна Магзум Мирзагалиев провел встречу с немецкой стороной и подтвердил ее заинтересованность в транзите.

Представитель российской «Транснефти» Игорь Демин отмечал, что Казахстан не сможет заместить на мировом рынке объемы отечественной нефти.