14 апреля 2024, 08:13
Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем
Минобороны: пять беспилотников ВСУ уничтожены над Черным морем
Украинские военные утром 14 апреля вновь попытались атаковать российскую территорию с помощью БПЛА. Пять беспилотников противника ликвидировали около 06:30 над акваторией Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря», — подчеркнули в ведомстве.
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Украинские военные регулярно пытаются нанести удары по Крыму, но российские системы ПВО перехватывают все выпущенные в сторону полуострова беспилотники и ракеты. В среду, 10 апреля, в Севастополе объявляли воздушную тревогу.
Ранее на Украине заявили, что готовятся к контрнаступлению, а также планируют разрушить Крымский мост. В Кремле заметили, что эти планы Киева только подтверждают необходимость проведения СВО.
Черное море
Беспилотники
ПВО
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