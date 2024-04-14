Происшествия 14 апреля 2024, 08:13 Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем Минобороны: пять беспилотников ВСУ уничтожены над Черным морем РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные утром 14 апреля вновь попытались атаковать российскую территорию с помощью БПЛА. Пять беспилотников противника ликвидировали около 06:30 над акваторией Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря», — подчеркнули в ведомстве.

Реклама

Украинские военные регулярно пытаются нанести удары по Крыму, но российские системы ПВО перехватывают все выпущенные в сторону полуострова беспилотники и ракеты. В среду, 10 апреля, в Севастополе объявляли воздушную тревогу.

Ранее на Украине заявили, что готовятся к контрнаступлению, а также планируют разрушить Крымский мост. В Кремле заметили, что эти планы Киева только подтверждают необходимость проведения СВО.