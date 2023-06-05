Мир 05 июня 2023, 18:57 Пентагон допустил эскалацию конфликта из-за атак ВСУ в России Генерал Милли: США «внимательно следят» за атаками Украины территории России РИА «Новости»

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Соединенные Штаты «внимательно следят» за атаками Украины в России и не исключают, что эти действия могут привести к эскалации конфликта. Об этом в интервью CNN сообщил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

По его мнению, происходящие события «представляют экзистенциальную угрозу самому существованию Украины», что важно для Европы и США.

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Власти США намерены оказывать помощь ВСУ для максимального успеха на поле боя, чтобы Украина смогла занять наиболее выгодную позицию в дальнейших переговорах.

Накануне помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что потенциальное наступление Украины позволит ей отбить у России стратегически важные территории.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы ВСУ. Утром 5 июня боевики выпустили по Новой Таволжанке более 70 снарядов из РСЗО «Град». В воскресенье, 4 июня, под удар попал рынок в центре Шебекина. Как отметил губернатор региона Вячеслав Гладков, никто не пострадал.