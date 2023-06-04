Мир 04 июня 2023, 22:09 Белый дом раскрыл ожидания от контрнаступления Украины Салливан: наступление ВСУ позволит отбить стратегические территории у России РИА «Новости»

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Власти США уверены, что потенциальное наступление Украины позволит ей отбить у России стратегически важные территории. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы уверены, что контрнаступление позволит Украине отбить у России стратегически важные территории. <…> Мы уверены, что украинцы добьются успеха в рамках данного контрнаступления», — заявил Салливан.

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Помощник американского президента не уточнил, о каких конкретно территориях идет речь. США намерены помогать ВСУ добиться максимального успеха на поле боя, чтобы позволить Украине занять наиболее выгодную позицию в дальнейших переговорах.

США не будут устанавливать сроки начала переговоров по Украине, заявил Салливан. Он отметил, что расписание установить невозможно из-за непредсказуемости ситуации на поле боя. Помощник президента США отметил, что конфликт на Украине «в конце концов закончится посредством дипломатии».