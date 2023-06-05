Происшествия 05 июня 2023, 11:59 ВСУ ударили из «Градов» по Белгородской области Глава округа Жданов: ВСУ выпустили более 70 ракет из «Града» по Новой Таволжанке РИА «Новости»

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По Новой Таволжанке, что под Белгородом за утро выпустили более 70 снарядов из РСЗО «Град». Об этом сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов на совещании, трансляцию которого вели на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«По Таволжанке за сегодня, до 8:30 утра, было <…> более 70 прилетов из РСЗО „Град“», — отметил он.

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Жданов уточнил, что также противник выпустил свыше 15 снарядов из ствольной артиллерии по Шебекино.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы ВСУ. Чаще всего они наносят удары по Шебекинскому округу. В воскресенье, 4 июня, под удар попал рынок в центре Шебекина. Никто не пострадал, но начался пожар.

Один человек получил ранение при ночном обстреле Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, жизни местного жителя ничего не угрожает, он находится под медицинским наблюдением. ВСУ обстреляли Белгород и Муром 3 июня.